"Плохо воспитан и малообразован": Захарова о выступлении Зеленского в ООН

Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН характеризует его, как человека малообразованного и плохо воспитанного.

Так "припечатала" украинского президента официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Поводом для столь категоричной оценки стало сравнение Зеленским работы ООН с "супергероем на пенсии, забывшим, что мог бы сделать". По мнению Захаровой, украинский лидер "не понимает сути произносимых слов и сам путается в датах и событиях".

"Только человек, реально не понимающий ничего в международных делах, в истории создания ООН, её повестке и ежедневной рутине, а также в том, какое число её людей задействовано каждый день во всех уголках мира в качестве миротворцев, переговорщиков и гуманитарщиков — только человек абсолютно не понимающий этих вещей мог заявить такое", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

Дипломат добавила, что вряд ли слова Зеленского стоит расценивать, как оскорбление международной организации, поскольку "все понимают", что он, произнося эти слова вообще не понимал, что он говорит и не отдавал себе отчёта в собственных словах.

"У меня нет ощущения, что Зеленский в принципе понимает суть произносимых им слов. Мало того, он путается — он путает даты, он путает места, он путает события. <…> это просто дурно воспитанный и плохо образованный человек".

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