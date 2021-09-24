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Депутат Рады Гончаренко: Зеленскому придётся бежать в Россию из-за нового закона

Политика

Накануне Верховная Рада Украины приняла "Закон об олигархах" для ограничения влияния крупного бизнеса на власть. Однако депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко убеждён, что нововведения могут привести к бегству лидера государства Владимира Зеленского в РФ.

Депутат Рады Гончаренко: Зеленскому придётся бежать в Россию из-за нового закона

В своём Telegram-канале политик написал, что с помощью нового законопроекта Украину хотят превратить в "монархию под руководством Владимира Первого". По его словам, всё это представляет собой большую коррупцию. Он считает, что СНБО и сам Зеленский будут решать, "кто плохой, а кто хороший".

"И сразу начнётся: не хочешь быть плохим, то бери чемодан денег и неси на Банковую", — отметил депутат.

Добавим, что именно на улице Банковой располагается офис Владимира Зеленского. Также Гончаренко убеждён: закон "Об олигархах" даст возможность воздействовать на сферу медиа и делать так, чтобы журналисты не писали о том, как "власть грабит страну". По его мнению, подобные изменения не нужны Украине. Кроме того, закон решили принять, не получив заключения Венецианской комиссии.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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