Депутат Рады Гончаренко: Зеленскому придётся бежать в Россию из-за нового закона

Накануне Верховная Рада Украины приняла "Закон об олигархах" для ограничения влияния крупного бизнеса на власть. Однако депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко убеждён, что нововведения могут привести к бегству лидера государства Владимира Зеленского в РФ.

В своём Telegram-канале политик написал, что с помощью нового законопроекта Украину хотят превратить в "монархию под руководством Владимира Первого". По его словам, всё это представляет собой большую коррупцию. Он считает, что СНБО и сам Зеленский будут решать, "кто плохой, а кто хороший".

"И сразу начнётся: не хочешь быть плохим, то бери чемодан денег и неси на Банковую", — отметил депутат.

Добавим, что именно на улице Банковой располагается офис Владимира Зеленского. Также Гончаренко убеждён: закон "Об олигархах" даст возможность воздействовать на сферу медиа и делать так, чтобы журналисты не писали о том, как "власть грабит страну". По его мнению, подобные изменения не нужны Украине. Кроме того, закон решили принять, не получив заключения Венецианской комиссии.

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