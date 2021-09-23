Зеленский о новом законе: "Олигархической ветви власти больше не будет"

Украинский лидер Владимир Зеленский в своём телеграм-канале поблагодарил политиков, которые одобрили закон президента об олигархах. По мнению руководителя страны, такие люди могут угрожать её национальной безопасности.

Также президент Украины пообещал, что система олигархии в государстве из-за нового закона вынужденно превратится в "чистый бизнес". По словам политика, больше эти личности не смогут считать себя более значимыми, чем чиновники и другие слуги государственного аппарата. Владимир Зеленский написал:

"Олигархической ветви власти на Украине больше не будет".

По мнению украинского руководителя, раньше олигархи использовали политиков для получения собственной выгоды. Более того, президент подчеркнул, что даже принятие документа "Об олигархах" сопровождалось угрозами в отношении членов парламента.

Напомним, что в четверг, 23 сентября Верховная рада одобрила законопроект Владимира Зеленского по борьбе с олигархами. В украинском правовом поле ими будут называть людей, которые обладают экономическим и политическим влиянием на общество, владеют медиаресурсами. Олигархи из специально сформированного списка не смогут:

отправлять деньги партиям;

участвовать в большой приватизации.

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