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Депутат о принятом законе "Об олигархах": "Украину превращают в колонию"

Мир » Бывший СССР » Украина

В украинском парламенте одобрили законопроект Владимира Зеленского о местных олигархах, которые могут нанести вред национальной безопасности. С помощью нового документа власти смогут регулировать деятельность богатых людей.

Депутат о принятом законе "Об олигархах": "Украину превращают в колонию"

Олигархов внесут в специальной список. Чтобы туда попасть, человек должен обладать весомым экономическим и политическим влиянием на украинское общество. Кроме того, в перечне обозначат людей, которые имеют власть в медиапространстве. Данные жители страны не смогут:

  • жертвовать деньги политическим партями;
  • участвовать в большой приватизации.

По словам украинских властей, принятый закон поможет уничтожить олигархию на Украине. По данным ТАСС, на базе этого проекта создадут другие правовые документы, которые направлены, например, против монополии.

По мнению украинского депутата Вадима Новинского, борьба с олигархами на самом деле направлена на промышленные организации, которые конкурируют с транснациональными компаниями. Политик убеждён, что от принятого закона пострадают крупные предприниматели, а не олигархи при власти.

"Украину уже открыто и легально превращают в колонию", — подчеркнул Новинский, слова которого привели "Народные новости".

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Гордон: Олигархов в Украине уже нет
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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