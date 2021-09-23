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Песков: Путин встретится с Зеленским, когда станет ясна повестка переговоров

Политика

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал условие, при выполнении которого может состояться встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским. По его словам, для её организации необходимо уточнить повестку переговоров.

Песков: Путин встретится с Зеленским, когда станет ясна повестка переговоров

В четверг, 23 сентября, на встрече с журналистами Песков предположил, что президенты России и Украины смогут поговорить в комфортной обстановке, когда будут известны темы для обсуждения. При этом он сообщил, что диалог рано или поздно состоится, однако не назвал конкретных дат.

"Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка для их общения, когда они поймут, о чём им разговаривать. Тогда они и встретятся", — приводит ТАСС комментарий Дмитрия Пескова.

Добавим, что во время заседания Генеральной ассамблеи ООН в США украинский лидер Владимир Зеленский неверно процитировал речь Владимира Путина об опасности каких-либо попыток расшатать авторитет ООН. В Кремле не стали комментировать это выступление.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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