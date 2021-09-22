Зеленский оценил слова Эрдогана о насильственном присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту Турции Тайипу Эрдогану за высказывание об "аннексии" Крыма. С таким заявлением выступил Зеленский, находясь в США в рамках рабочего визита.

"Владимир Зеленский поблагодарил лидера Турции за твердую позицию относительно непризнания аннексии Крыма Россией и за поддержку "Крымской платформы". Кроме того, в ходе переговоров президенты обсудили вопрос освобождения крымских татар, удерживаемых в России", — сказано в сообщении пресс-службы офиса президента Украины.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в ходе выступления на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая полуостров Крым, насильственно присоединенный к России в 2014 году.

Президент Турции также сообщил о необходимости защиты прав крымскотатарского народа.

В свою очередь, руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление Эрдогана, назвав его "недружественным выпадом", который может Турции стоить многого.

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