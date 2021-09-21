Востоковед: в отношении Турции России надо проводить более жёсткую политику

Какие выводы должна сделать Россия в ответ на непризнание Турцией выборов в Крыму. В отношении Анкары нужна более жёсткая политика, считает эксперт Борис Долгов.

Выводы по политике Турции делаются, но они не видны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя непризнание Турцией выборов в Крыму заявила, что "подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания".

"Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они люди терпеливые, но это ни к чему не приводит, кроме того, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут на пользу двусторонним отношениям", — сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Захарова подчеркнула, что крымчане уже трижды подтвердили, что их путь с Россией: на референдуме 2014 года, президентских и парламентских выборах, общероссийском голосовании по поправкам к Конституции России, а Турция всё "не согласна". " Если ты не согласен с чем-то, ты должен сказать, где твой стандарт", — заключила Захарова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, присоединился к мнению МИД.

"Мы не приемлем такие заявления, и мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам" — сказал он на брифинге журналистам во вторник. "Турция, безусловно, является нашим партнером, и наличие существенных вопросов, по которым имеются разногласия, не является и не должно являться препятствием для развития всего комплекса наших двусторонних отношений и взаимодействия в целом ряде региональных вопросов", — отметил Песков.

Турция уважает только силу России

Как сказал Pravda. Ru ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований, доктор исторических наук, член Союза писателей России Борис Долгов, Турция везде преследует только свои интересы, это продолжение политики неоосманизма, в том числе, в мусульманские регионы России и Крым. Это также действия Анкары в Сирии, Ливии, участие в армяно-азербайджанском конфликте, поставки Украине оружия. Они зачастую направлены против России, и не соответствуют интересам России, отметил эксперт.

Россия, с точки зрения востоковеда, также должна защищать, продвигать свои интересы и противостоять Турции более жёстко, а не так "вяло", "как мы ответили на события, связанные с терактом на территории Крыма, в котором участвовали лица, завербованные Украиной".

"Я не собираюсь учить МИД. Но хотелось, чтобы эти действия были более жёсткими, соответствующими тому, что Россия — это великая держава. И что Турция должна быть заинтересована в сотрудничестве с Россией. Но пока политика России по отношении к Турции несколько толерантна. Может быть, это связано с попытками попытками наладить общее движение России на Восток. Но Восток понимает силу и реагирует на силу. Это исторический факт. Я как историк могу сказать, что сила всегда уважалась на Востоке и воспринималась страна только с той позиции, насколько она сильна в экономическом, военном, политическом плане", — отметил Борис Долгов.

Читайте по теме: Эрдоган едет в Россию. Зачем?

В Турции заявили, что Россия пытается загнать страну в угол

Турки готовы воевать с Россией в Сирии

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.