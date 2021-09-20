Эрдоган едет в Россию. Зачем?

Россия и Турция готовы к очередному диалогу. Президент Турции Реджеп Эрдоган наметил визит в РФ, чтобы обсудить с российским президентом насущные проблемы.

"Действительно, готовится рабочий визит в Российскую Федерацию президента Турции Эрдогана… Повестка дня — самая обширная, начиная с двухсторонних отношений. Это очень многоплановые отношения, и президентам всегда есть о чём поговорить в этом контексте. Но, конечно, будет обсуждаться и Сирия, и другие региональные конфликты", — заявил сегодня, 20 сентября, Дмитрий Песков представителям СМИ.

Планируется, что встреча пройдёт в конце сентября.

То, что Сирия станет главным пунктом в переговорах двух президентов, было предсказуемо. Россия и Турция играют важную роль в гражданской войне в Сирии, и этот регион пока остаётся камнем преткновения в двусторонних отношениях. Напомним, что Россия поддерживает Башара Асада, президента страны, а Турция — оппозицию, так называемую Национальную армию.

Сейчас же в Сирии кардинально меняется ситуация в связи с тем, что американцы потерпели крах в Афганистане. Есть вероятность, что они начнут уходить и из Сирии, где у них не вполне ясные цели и где нет серьёзных успехов. В связи с этим нужно будет решать вопрос по курдам, которые находятся под американским протекторатом.

Как отметил в беседе с журналистом Pravda.Ru директор Института политических исследований Сергей Марков, курды — это основная головная боль Турции. Для них главное, чтобы курды не угрожали безопасности Турции, поскольку они тесно связаны с Рабочей партией Курдистана. Напомним, что Турция осуществляет свои военные манёвры в Сирии в основном с целью борьбы с распространением сепаратистских настроений в Турецком Курдистане.

"Они хотели бы взять под свой контроль эти области. Но Россия хочет, чтобы курды получили некую автономию и были в основном под контролем правительства в Дамаске во главе с Башаром Асадом. Теперь нужно понять, как будет находиться компромисс", — отметил эксперт.

Также, несомненно, на переговорах будет обсуждаться ситуация в Идлибе, где делается главный упор на дерадикализацию разных группировок. И эту работу Турция, наконец, начала делать. Хотя, возможно, недостаточно быстро, с точки зрения России. Напомним, что в Идлибе Турция поддерживает в основном родственное тюркское население.

Остаётся также насущным вопрос, как Идлиб будет поддерживать отношения с Дамаском, ведь эта провинция полностью отсечена от Сирии. Идлиб исключён из политического, логистического и экономического процессов.

Афганистан и Ливия тоже в поле зрения

Сергей Марков уверен, что Афганистан станет не менее важной темой на переговорах двух президентов. Тем более, и Россия, и Турция играют большую роль и в этом регионе. Россия со странами ОДКБ, а Турция через Катар тесно связана с первым вице-премьером Абдулом Гани Барадаром.

"Сейчас у Барадара возникают проблемы. Нужно их решать, чтобы не было военных баз ИГИЛ* на территории Афганистана. Нужно, чтобы были как-то решены проблемы с правами женщин", — заявил эксперт.

Возможно, на встрече Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом будет обсуждаться и Ливия, где тоже ускоряется политический процесс. Часть групп поддерживается Египтом и Россией. Другая часть — Турцией. И снова Россия и Турция по разные стороны баррикад.

"Задача стоит общая — восстановление единства Ливии и формирование некого коалиционного правительства, для разделения власти, установления, наконец, нормального правления", — отмечает эксперт.

Союз России и Турции

Что касается двухсторонних отношений двух государств, то Сергей Марков уверен, что главными в повестке будут экономические вопросы и проблемы глобальной безопасности.

"Ясно, что американцы провалились. Возможно, они будут уходить. Эрдоган опубликовал книгу, где излагает своё видение. В ней говорится о том, что те страны, которые были отстающими, должны постепенно освобождаться от зависимости Запада и выстраивать общие проекты в рамках идеологии политики Путина, направленной на многополярность. Видимо, состоится диалог по вопросам стратегической стабильности, как двигаться дальше, как не позволить Западу злоупотреблять своим влиянием", — резюмировл для Pravda.Ru эксперт.

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