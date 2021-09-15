В Турции заявили, что Россия пытается загнать страну в угол

Профессор Сезаи Озчелик опубликовал в турецкой газете Türkiye статью, в которой выразил беспокойство по поводу того, что Россия "пытается загнать Турцию в угол", продолжая расширять своё влияние в регионе.

Больше всего учёного тревожат российские корабли в Севастополе и авиабаза Хмеймим. По его словам, Россия использует иностранные СМИ, чтобы формировать общественное мнение в свою пользу в некоторых странах.

"Пытается окружить через Крым на севере и через Сирию на юге", — цитирует Озчелика РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российско-турецкие отношения остаются партнёрскими. Однако он упомянул, что у Москвы и Анкары есть разногласия по теме Крыма.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.