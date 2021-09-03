Турки готовы воевать с Россией в Сирии

Читатели турецкого портала Haber7 активно комментируют статью о последствиях возможного ухода США из Сирии. Некоторые из них не исключают, что на территории арабской республики развернется военный конфликт между Россией и Турцией.

В публикации на Haber7 автор высказывает мнение, что американцы могут вскоре покинуть Сирию по аналогии с Афганистаном. Это, в свою очередь, усилит позиции Турции и даст Анкаре шанс разобраться с курдскими отрядами народной самообороны — сирийским крылом Рабочей партии Курдистана. Однако читателей беспокоит то, как будут развиваться взаимоотношения Турции с Россией, которая также сохраняет присутствие на территории Сирийской республики.

"Сценарий ухода США из Сирии нам уже сейчас нужно начинать обсуждать с Россией. Возможно, Турции придется воевать с русскими в Сирии", — приводит слова одного из комментаторов "Газета.Ру".

Другой пользователь главным последствием вывода американских войск из Сирии назвал то, что Турция в таком случае останется с Россией "один на один".

Некоторые комментаторы также высказали предположение, что место американцев в Сирии может занять Израиль.

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