Мясо, яйца, рыба: чем побаловать кота в праздники без вреда для его здоровья

Какие человеческие продукты можно дать кошке

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Животные и люди идут по жизни рядом, поддерживая и обогащая друг друга. Мы, как старшие братья, обязаны заботиться о здоровье наших питомцев, обеспечивая им надлежащий уход и правильное питание.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Известно, что кошки обожают поесть и умело выпрашивают лакомства у своих владельцев. Продолжается череда праздничных застолий, и возникает вопрос: чем из человеческой еды можно побаловать своего котика?

Основная пища для всех кошек — это мясо. Однако не вареное мясо из супа, а сырое. Чтобы порадовать питомца, предложите ему кусочек размером примерно 10x5 см. Котик с удовольствием пожует его, одновременно тренируя челюсти и очищая зубы от налета.

Перед этим мясо нужно заморозить на минимум три дня, а затем разморозить в два этапа: сначала в холодильнике, а затем при комнатной температуре.

Еще одним деликатесом для кошек являются сырые куриные шейки. Они содержат мягкие косточки и хрящики, которые полезны для здоровья питомца. В день можно давать кошке 1-2 шейки.

Дикие кошки часто разоряют птичьи гнезда в поисках яиц. Этот редкий деликатес можно предложить и домашнему коту. Однако важно соблюдать меру: 1 куриное яйцо или 4 перепелиных яйца в неделю достаточно для поддержания здоровой кожи и блестящей шерсти.

Яйца можно давать сырыми или вареными. Начните с желтка, постепенно добавляя белок. Не забывайте следить за возможной аллергией у питомца.

Благодаря своему аромату, рыба — еще одно любимое лакомство кошек. Раз в 10 дней можно побаловать питомца морской рыбой в отварном виде. Подойдет также рыбная котлетка, приготовленная на пару без соли.

Некоторые владельцы дают своим котам рыбные консервы, но это рискованно: они слишком соленые и содержат консерванты, которые могут навредить здоровью питомца.