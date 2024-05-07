Определена группа людей, которым следует избегать использования алюминиевой посуды

Эксперт Малозёмов: алюминиевая посуда вредна для людей с нарушением работы почек

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Алюминиевая посуда — распространённый предмет, который можно найти на кухне практически в каждом доме. Тем не менее, существуют группы людей, которым не рекомендуется её применять. Автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малозёмов рассказал об этом.

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"Алюминий имеет свойство вступать в реакцию с продуктами и попадать в пищу. Особенно активно это происходит, если речь идёт о чём-то кислом: томатном соусе, варенье или компоте из кислых ягод. Такого рода продукты приводят к тому, что в еде повышается количество алюминия. Подавляющая часть этого металла не усваивается из еды, она просто транзитом проходит через кишечник", — пояснил Сергей Малозёмов.

По его утверждению, даже та небольшая часть алюминия, которая всасывается организмом, может быть опасна для людей с нарушениями почечной функции. Особенно это касается детей с почечной недостаточностью. В связи с этим алюминиевая посуда была запрещена в общепите для детей. В остальных случаях её использование безопасно.

Помимо того, современная алюминиевая посуда обычно обладает покрытием из анодированного алюминия, что увеличивает её срок службы. Такое покрытие не растворяется и не попадает в пищу. Исследования показали, что даже старая посуда из алюминия не так опасна, если у человека нет проблем с почками, подытожил Малозёмов.