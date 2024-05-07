Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ольга Орлова взяла годовалую дочь Анну на съемки "Дома-2"
Секретный рецепт соуса к пасте
Александр Шпагин заявил, что Филиппу Киркорову не подходят роли положительных героев
Какие человеческие продукты можно дать кошке
Ксения Собчак сравнила платье Марии Шараповой на Met Gala с салатным листом
Эксперт назвал популярные ошибки россиян в обращении с деньгами
Мария Погребняк опубликовала фото с возлюбленным на фоне критики
Устранят в ближайшее время? Зеленский в розыске — истинные причины
Наталья Фриске рассказала об ухудшении состояния онкобольной двоюродной сестры
Определена группа людей, которым следует избегать использования алюминиевой посуды

Эксперт Малозёмов: алюминиевая посуда вредна для людей с нарушением работы почек

1:32
Здоровье

Алюминиевая посуда — распространённый предмет, который можно найти на кухне практически в каждом доме. Тем не менее, существуют группы людей, которым не рекомендуется её применять. Автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малозёмов рассказал об этом.

Эксперт Малозёмов: алюминиевая посуда вредна для людей с нарушением работы почек
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Алюминий имеет свойство вступать в реакцию с продуктами и попадать в пищу. Особенно активно это происходит, если речь идёт о чём-то кислом: томатном соусе, варенье или компоте из кислых ягод. Такого рода продукты приводят к тому, что в еде повышается количество алюминия. Подавляющая часть этого металла не усваивается из еды, она просто транзитом проходит через кишечник", — пояснил Сергей Малозёмов.

По его утверждению, даже та небольшая часть алюминия, которая всасывается организмом, может быть опасна для людей с нарушениями почечной функции. Особенно это касается детей с почечной недостаточностью. В связи с этим алюминиевая посуда была запрещена в общепите для детей. В остальных случаях её использование безопасно.

Помимо того, современная алюминиевая посуда обычно обладает покрытием из анодированного алюминия, что увеличивает её срок службы. Такое покрытие не растворяется и не попадает в пищу. Исследования показали, что даже старая посуда из алюминия не так опасна, если у человека нет проблем с почками, подытожил Малозёмов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Популярное
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой

Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.

Как нужно ходить, чтобы быстрее похудеть: пять несложных правил
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров"
Тактическое ядерное оружие России. Для "западных партнёров" представлен широкий ассортимент
Для садоводов: как формировать шар из петунии?
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Нетаньяху лично обзванивает политиков Европы с просьбой о поддержке Юрий Бочаров Истеблишмент Польши шокирован бегством известного судьи в Минск Любовь Степушова Французские наёмники в рядах ВСУ. Смерть на чужбине и забвение Дмитрий Плотников
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Последние материалы
Кристина Асмус опубликовала фото с Алтая после новости о третьей женитьбе Харламова
В ГИБДД назвали 6 тонкостей оформления протокола, которые могут стоит очень дорого
Напитки для детоксикации, которые стоит попробовать в этом летнем сезоне
Исследовательская группа обнаружила новое свойство света
Дженнифер Лопес появилась на Met Gala без Бена Аффлека из-за съемок актера
Каджунский масляный соус: идеален для морепродуктов
Актриса Зепюр Брутян смогла покорить Павла Прилучного непредсказуемостью
Как бороться с колорадским жуком
Ветеринары рассказали, как обезопасить кошку от клеща
Камбоджа изменила правила въезда для россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников