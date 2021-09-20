В Турции назвали выборы в Крыму нелегитимными

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что прошедшие выборы в Государственную думу в Крыму следует считать нелегитимными.

В турецком ведомстве отметили, что страна продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма.

"На этом фоне прошедшие 17-19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции", — сказали в МИД Турции.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что на прошедших выборах в России не был представлен весь спектр политических сил. По его мнению, к этому привели действия российских властей против оппозиции.

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