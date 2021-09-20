В Брюсселе заявили, что в России избирателям ограничили выбор

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что на прошедших выборах в России не был представлен весь спектр политических сил. По его мнению, к этому привели действия российских властей против оппозиции.

Так, в Брюсселе отметили, что в преддверии выборов в России отмечался рост мер против оппозиционных политиков, организаций гражданского общества и независимых СМИ. По мнению Борреля, всё это ограничило выбор российских избирателей.

"ЕС призывает российское руководство обратить вспять это негативное развитие событий", — отметил глава дипломатии.

Кроме того, в ЕС не признают проведение выборов в Думу на территории Крымского полуострова.

"Решение Российской Федерации включить в процесс выборов в Госдуму, региональные и местные выборы жителей не контролируемых властями территорий регионов Донецка и Луганска противоречит духу Минских соглашений", — сказал Боррель.

Ранее прошедшую избирательную кампанию в России прокомментировали в министерстве иностранных дел Великобритании. В ведомстве российские выборы назвали "серьёзным шагом назад от демократических свобод".

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