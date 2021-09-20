Шаг назад: в МИД Британии прокомментировали российские выборы

В министерстве иностранных дел Великобритании прокомментировали прошедшую избирательную кампанию в России. В ведомстве российские выборы назвали "серьезным шагом назад от демократических свобод".



"Выборы в Думу 17-19 сентября представляют серьезный шаг назад от демократических свобод в России", — цитируют британский МИД РИА Новости.

Так, по мнению западных политиков, меры, которые принимают российские власти по отстранению реальных оппозиционных кандидатов от участия в выборах, подрывают политический плюрализм. Также в ведомстве разочарованы ограничениями, установленными на мониторинг процесса голосования, в том числе международными наблюдателями.

Помимо этого, в министерстве Британии не приняли факт проведения выборов в Крыму — "на суверенной территории Украины".

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной. Об этом она заявила во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.

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