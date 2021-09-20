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Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной

Россия

Председатель ЦИК России Элла Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной. Об этом она заявила во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. 

Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной

Так, Памфилова сравнила эту кампанию с аналогичными выборами в 2016 году.

"Ну, во-первых, я вам признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании, по крайней мере, пока я работаю, самой сложной показалась. Наверное, это связано не только с тем, что вот такая федеральная компания проходит в период пандемии, и это само по себе уже не просто", - сказала председатель ЦИК. 

Ранее Центризбирком назвал лидера после обработки 95% протоколов. Так, согласно предварительным итогам голосования, первые позиции с результатом 49,6% занимает самая влиятельная российская партия "Единая Россия", далее идет КПРФ — 19,2% и ЛДПР — 7,8%. 

При этом в ряде регионов "Единой России" не удалось одержать победу. Например, в Хабаровском крае партия пока набирает 24,28% голосов, тогда как КПРФ — 26,61%. В Якутии 35,43% у КПРФ и 33,82% у ЕР.

 

 

 

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Автор: Валентина Севрюгина
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