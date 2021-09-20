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Выборы: названы регионы, в которых "Единая Россия" проиграла

Политика

"Единая Россия" по итогам выборов может рассчитывать на сохранение конституционного большинства в Госдуме. Партия, по предварительным данным, потеряла почти три десятка мандатов. Но оставшихся ей хватит для сохранения конституционного большинства.

Выборы: названы регионы, в которых "Единая Россия" проиграла

По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, по предварительным данным единороссы могут рассчитывать на 120 мандатов по партийному списку и на 195 мест по результатам выборов в одномандатных округах. Конституционное большинство - две трети мандатов, то есть как минимум 300.

Однако в ряде регионов "Единой России" не удалось одержать победу. Опять-таки, данные предварительные и речь о партийных списках.

Так, в Хабаровском крае "Единая Россия" пока набирает 24,28% голосов, тогда как КПРФ - 26,61%. В Якутии 35,43% у КПРФ и 33,82% у ЕР.

В Коми у коммунистов 29,95%, у единороссов 28,43%. В Ульяновской области у КПРФ 36,42%, у "Единой России" 32,32%.

В общем-то, эти регионы и ранее были для "Единой России" довольно сложными. Так что такие результаты, в общем-то, нельзя назвать неожиданными.

В любом случае, КПРФ увеличит представительство в Госдуме по сравнению с прошлым созывом. Но в основном за счет голосования по партспискам. В одномандатных округах коммунисты набрали не настолько много голосов, чтобы стать в парламенте противовесом для "Единой России".

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
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