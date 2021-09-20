Выборы: названы регионы, в которых "Единая Россия" проиграла

"Единая Россия" по итогам выборов может рассчитывать на сохранение конституционного большинства в Госдуме. Партия, по предварительным данным, потеряла почти три десятка мандатов. Но оставшихся ей хватит для сохранения конституционного большинства.

По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, по предварительным данным единороссы могут рассчитывать на 120 мандатов по партийному списку и на 195 мест по результатам выборов в одномандатных округах. Конституционное большинство - две трети мандатов, то есть как минимум 300.

Однако в ряде регионов "Единой России" не удалось одержать победу. Опять-таки, данные предварительные и речь о партийных списках.

Так, в Хабаровском крае "Единая Россия" пока набирает 24,28% голосов, тогда как КПРФ - 26,61%. В Якутии 35,43% у КПРФ и 33,82% у ЕР.

В Коми у коммунистов 29,95%, у единороссов 28,43%. В Ульяновской области у КПРФ 36,42%, у "Единой России" 32,32%.

В общем-то, эти регионы и ранее были для "Единой России" довольно сложными. Так что такие результаты, в общем-то, нельзя назвать неожиданными.

В любом случае, КПРФ увеличит представительство в Госдуме по сравнению с прошлым созывом. Но в основном за счет голосования по партспискам. В одномандатных округах коммунисты набрали не настолько много голосов, чтобы стать в парламенте противовесом для "Единой России".