Центризбирком назвал лидера после обработки 95% протоколов

По данным Центризбиркома РФ, после обработки 95% протоколов УИК лидирующие позиции в 199 одномандатных округах занимает партия «Единая Россия».

Так, согласно предварительным итогам голосования, первые позиции с результатом 49,6% занимает самая влиятельная российская партия «Единая Россия» , далее идет КПРФ - 19,2% и ЛДПР - 7,8%, следует из данных ЦИК РФ.

В десятке лидеров также оказались следующие партии:

"Справедливая Россия —за правду" - 7,43%

"Новые люди"- 5,40%

«Партия пенсионеров» - 2,4%

«Яблоко» - 1,2%

«Коммунисты России», - 1,2%

«Зеленые» - 0,9%

«Родина» - 0,7%

Однако, по предварительным данным, в Государственную думу проходят пять партий, которые преодолели электоральный пятипроцентный порог.

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