По данным Центризбиркома РФ, после обработки 95% протоколов УИК лидирующие позиции в 199 одномандатных округах занимает партия «Единая Россия».
Так, согласно предварительным итогам голосования, первые позиции с результатом 49,6% занимает самая влиятельная российская партия «Единая Россия» , далее идет КПРФ - 19,2% и ЛДПР - 7,8%, следует из данных ЦИК РФ.
В десятке лидеров также оказались следующие партии:
Однако, по предварительным данным, в Государственную думу проходят пять партий, которые преодолели электоральный пятипроцентный порог.
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