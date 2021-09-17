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Памфилова пообещала дать бой провокаторам на выборах в Госдуму

Политика

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что на выборах в Госдуму ожидается немало провокаторов, однако всем им будет дан бой.

Памфилова пообещала дать бой провокаторам на выборах в Госдуму

Памфилова предупредила, что в регионах члены избирательных комиссий могут столкнуться с провокациями, направленными на срыв работы участков. Члены комиссий могут позвонить на горячую линию правовой и психологической помощи, которая будет работать во время выборов.

По словам Памфиловой, провокаторов будет много. Они уже сейчас называют выборы самыми грязными и тиражируют рейтинги "чистых" и "грязных" регионов.

"Но большие зарубежные деньги нужно отрабатывать, без стыда и совести", — сказала глава ЦИК.

Она отметила, что Центральная избирательная комиссия скажет "спасибо" радикальным оппозиционным наблюдателям, которые найдут какие-то нарушения. А провокаторам "будем бой давать"? добавила она.

 

 

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Гость Элла Памфилова. Познер. Выпуск от 29.06.2020
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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