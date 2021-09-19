Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила об увольнении трёх руководителей УИКов, передаёт ТАСС.
По её словам, на участках председателей подтвердились факты вброса бюллетеней. Всего в России обнаружили восемь аналогичных случаев в шести регионах: Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. Сейчас эти бюллетени официально признаны недействительными. Полицейские устанавливают причины нарушений и виновных лиц.
Кроме того, Элла Памфилова уволила председателя территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае. На участке в Пятигорске обнаружили нарушение процесса голосования. Она также поручила отменить здесь итоги выборов 17 и 18 сентября.
"Немедленно надо, немедленно принимать решение — уволить председателя, передать дела в правоохранительные органы, и мы будем тщательно за этим следить", — сказала глава ЦИК.
Напомним, 19 сентября — последний день выборов в Государственную думу РФ восьмого созыва.
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