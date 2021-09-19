После вброса бюллетеней Памфилова уволила трёх глав избирательных комиссий

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила об увольнении трёх руководителей УИКов, передаёт ТАСС.

По её словам, на участках председателей подтвердились факты вброса бюллетеней. Всего в России обнаружили восемь аналогичных случаев в шести регионах: Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. Сейчас эти бюллетени официально признаны недействительными. Полицейские устанавливают причины нарушений и виновных лиц.

Кроме того, Элла Памфилова уволила председателя территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае. На участке в Пятигорске обнаружили нарушение процесса голосования. Она также поручила отменить здесь итоги выборов 17 и 18 сентября.

"Немедленно надо, немедленно принимать решение — уволить председателя, передать дела в правоохранительные органы, и мы будем тщательно за этим следить", — сказала глава ЦИК.

Напомним, 19 сентября — последний день выборов в Государственную думу РФ восьмого созыва.

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