Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что явка на выборах в Госдуму по России достигла 35,69% к 10:00 по московскому времени.
В Санкт-Петербурге и Владимирской области проголосовало правом голоса воспользовалось меньше всего избирателей — 21,7% и 21,97% соответственно. При подсчете голосов не учитывалось электронное голосование.
В Тыве, Кабардино-Балкарии и Чечне наблюдается самая высокая явка по стране — 67,27%, 69,18% и 76,15%.
Ранее стали известны регионы-лидеры по явке на выборах в Государственную Думу.
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