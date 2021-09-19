Стали известны регионы с самой высокой явкой на выборах в Госдуму

В республиках Чечня и Тува зафиксирована максимальная явка на выборах глав субъектов к 11:00 19 сентября. В этих республиках проголосовали, соответственно, 73,64% и 66,98% избирателей. Такие данные приводит ЦИК.

Третье место заняла Пензенская область, где на избирательные участки пришли 39,68% голосующих. Дальше идут Белгородская область — 38,93%, Тульская область — 37,25%, Хабаровский край — 35,07%. Что касается Ульяновской и Тверской областей, то там на текущий момент проголосовали, соответственно, 27,15 и 24,32% избирателей.

Если брать в целом по России, то явка составила 35,69% (данные на 10:00). В Москве правом голоса воспользовались 36,37% избирателей.

В этом году голосование на выборах в Госдуму продлится три дня — с 17 по 19 сентября.





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