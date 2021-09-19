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214 тысяч москвичей вернулись к своим бюллетеням на онлайн-выборах

Общество

214 тысяч москвичей, участвующих в онлайн голосовании на выборах разных уровней, воспользовались правом на "отложенное решение". Об этом рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

214 тысяч москвичей вернулись к своим бюллетеням на онлайн-выборах

Новая функция системы дистанционного электронного голосования предназначена для тех избирателей, у которых возникли трудности при попытке отдать свой голос онлайн — например, возникли технические сбои, или пропал интернет. Они могут с периодом один раз в три часа вернуться к своему бюллетеню в течение суток с момента его первой загрузки и сделать выбор.

"Порядка 214 тысяч уникальных пользователей системы онлайн-голосования прибегли к "отложенному решению" по данным на 8:00 19 сентября. Это 12,5% от уже принявших участие в электронном голосовании избирателей", — заявил руководитель Общественного штаба.

Напомним, электронное голосование на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет муниципальных депутатов Щукино началось в Москве 17 сентября в 8:00. Проголосовать онлайн можно на портале mos. ru до 20:00 19 сентября. Всего для участия в электронных выборах зарегистрировалось более двух млн москвичей.

В субботу опцией онлайн-голосования воспользовался мэр Москвы Сергей Собянин. А ранее, в первый день голосования, российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров проголосовали на выборах с борта Международной космической станции (МКС).

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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