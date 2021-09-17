Песков заявил, что удаление приложения "Навальный" соответствует "букве закона"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает законным удаление приложения "Навальный" из Google Play и App Store. Об этом государственный деятель сообщил на встрече с журналистами.

По его словам, приложение находится "вне закона" на всей территории России, поэтому корпорации Google и Apple получили уведомления о необходимости приостановить доступ к электронному сервису.

"В соответствии с буквой и духом закона они приняли такое решение, по всей видимости, это нужно спрашивать у самих служб", — прокомментировал Песков.

Также он озвучил официальную позицию Кремля по поводу "Умного голосования". Этот ресурс Дмитрий Песков назвал провокационным. Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что российские власти плохо относятся к данному проекту из-за потенциального причинения "вреда избирателям". Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту.

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