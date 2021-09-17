В Совете Федерации прокомментировали удаление приложения "Навальный"

Ранее в Сети появилась информация о том, что приложение "Навальный" исчезло из онлайн-магазинов Google Play и App Store. Председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов высказался об удалении сервиса.

По его словам, ресурс перестал работать на всей территории России сегодня, 17 сентября, примерно в 08:00 по московскому времени. Он подчеркнул, что доступ ограничили сотрудники компаний Google и Apple.

"Это было сделано после целого ряда мероприятий, проведённых российской стороной, включая беседы с послом США, соответствующие предписания прокуратуры РФ, действия Роскомнадзора и, естественно, заседание временной комиссии по защите государственного суверенитета, которая прошла в Совете Федерации менее суток назад", — отметил Климов.

Он добавил, что после встречи руководители Google и Apple сформировали "единственно правильный вывод". Политик убеждён: приложение "Навальный" с функцией "Умного голосования" нарушало законы страны.

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