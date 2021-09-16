Гращенков сравнил политическое поле России с королевским двором

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев хотел занять первое место в списке на выборах в Государственную Думу, однако у Администрации оказалась другая точка зрения. Генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков объяснил, есть ли шансы у российского чиновника вновь вернуться в большую политическую игру.

Илья Гращенков отметил, что Дмитрий Медведев обладает заслугами, которые выделяют его на фоне остальных чиновников. Поэтому россияне ещё могут увидеть экс-президента в серьёзной политической борьбе. Однако специалист отметил, что власти постоянно направляли на Медведева разные трудности, из-за чего он превратился в громоотвод. Подобная роль привела политика к низкому рейтингу среди электората.

"У нас пространство политическое в виде "королевского двора" — одних людей приближают, других отдаляют, а общественность может только гадать "выпал ли Медведев из доверия?" — прокомментировал российское политическое поле Илья Гращенков в беседе с журналистами "Общественной Службы Новостей".

Напомним, что 14 сентября заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву исполнилось 56 лет. Его по телефону поздравил президент Владимир Путин, о чём сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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