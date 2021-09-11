Ситуация в Афганистане может обернуться новым витком миграционного кризиса для РФ, считает зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
В опубликованной "Газетой. Ru" статье, Дмитрий Медведев пояснил, что из-за провала деятельности США в Афганистане десятки тысяч жителей этой страны вынуждены были покинуть её.
В частности, оказались брошены на произвол судьбы тысячи афганцев, сотрудничавших с НАТО.
В результате сейчас граждане Афганистана являются одной из крупнейших групп беженцев, ищущих спасения в Европе. В связи с этим, по мнению зампреда Совета безопасности РФ, новый виток миграционного кризиса может грозить России и странам Центральной Азии.
Ранее сообщалось, что страны-члены ЕС отказались принимать беженцев из Афганистана, которые не сотрудничали с ними.
В конце августа совет Евросоюза принял заявление по ситуации в Афганистане, в котором сообщалось о намерении членов ЕС предотвратить появление масштабных потоков незаконных мигрантов на своей территории.
При этом в Евросоюзе пообещали усилить поддержку третьих стран, готовых принять значительное количество беженцев.
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