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Медведев заявил о риске миграционного кризиса для РФ из-за событий в Афганистане

Мир

Ситуация в Афганистане может обернуться новым витком миграционного кризиса для РФ, считает зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Медведев заявил о риске миграционного кризиса для РФ из-за событий в Афганистане

В опубликованной "Газетой. Ru" статье, Дмитрий Медведев пояснил, что из-за провала деятельности США в Афганистане десятки тысяч жителей этой страны вынуждены были покинуть её.

В частности, оказались брошены на произвол судьбы тысячи афганцев, сотрудничавших с НАТО.

В результате сейчас граждане Афганистана являются одной из крупнейших групп беженцев, ищущих спасения в Европе. В связи с этим, по мнению зампреда Совета безопасности РФ, новый виток миграционного кризиса может грозить России и странам Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что страны-члены ЕС отказались принимать беженцев из Афганистана, которые не сотрудничали с ними.

В конце августа совет Евросоюза принял заявление по ситуации в Афганистане, в котором сообщалось о намерении членов ЕС предотвратить появление масштабных потоков незаконных мигрантов на своей территории.

При этом в Евросоюзе пообещали усилить поддержку третьих стран, готовых принять значительное количество беженцев.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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