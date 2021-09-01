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Страны Евросоюза отказались принять афганских беженцев

Мир

Страны Евросоюза отказали в приёме беженцам из Афганистана, которые не сотрудничали с ними. Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя Европарламента Давида Сассоли.

Страны Евросоюза отказались принять афганских беженцев

"Мы видели, как страны, не входящие в Европейский союз, приветствовали афганцев, ищущих убежища, но мы не видим ни одного государства-члена ЕС, которое бы сделало то же самое", — заявил Сассоли на форуме по стратегической безопасности в Словении.

31 августа советом Евросоюза принято заявление по ситуации в Афганистане, содержащее обещание усилить поддержку третьих стран, которые готовы принять значительное количество беженцев.

При этом в заявлении отмечается, что члены ЕС намерены взаимодействовать, чтобы предотвратить повторение масштабных потоков незаконных мигрантов.

В совете подчеркнули, что сделают всё, чтобы произошедшее в Афганистане не повлекло за собой угроз безопасности для граждан Евросоюза.

Ранее несколько государств ЕС заявили об опасениях в связи с возможностью миграционного кризиса, аналогичного произошедшему в 2015 году из-за войны в Сирии. В частности, власти Австрии заявили о нежелании принимать новых беженцев, так как ещё не справились с проблемой интеграции в общество уже находящихся там афганцев.

МИД Венгрии сообщили о неготовности расплачиваться за геополитические решения, в принятии которых страна не участвовала.

Власти Словении заявили, что не обещали помогать тем, кто покинул свою страну вместо того, чтобы защищать её.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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