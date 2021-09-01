"Это не просто позор": эксперт оценил действия США в Афганистане

США за 20 лет не удалось добиться построения в Афганистане устойчивого государства, поскольку их тактика и стратегия были нежизнеспособными, заявил Телеканалу "360" военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, американцы вложили в Афганистан 2 трлн долларов. Однако эти деньги направлялись не на развитие производства, а в госструктуры, которые могли тратить их по своему усмотрению.

"Там можно было построить высокоразвитую цивилизацию со всеми благами, дать людям работу, и они никогда бы не поддержали "Талибан"* и группировка бы самоустранилась. Но ведь этого сделано не было", — сказал эксперт.

Он отметил, что после ухода американцев из Афганистана всё, во что они вкладывали деньги в течение 20 лет, рухнуло. На смену развалившимся институтам власти пришли террористы.

"Это не просто позор. Они оставили страну во власти террористов. <…> Мало того, они оставили им огромное количество оружия", — заявил Алексей Леонков.

По его словам, теперь брошенные американцами в Афганистане переносные зенитно-ракетные комплексы могут выстрелить где угодно.

"Террористическая опасность начинает возрастать. В какой точке мира может быть применен этот ПЗРК, в каком гражданском аэропорту — это остается вопросом открытым", — сказал эксперт.

*"Талибан" - организация запрещена в РФ

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