"Нас выкинули": врач Навального объявила о разрыве с его ближайшими соратниками

Руководитель "Альянса врачей"* (признан иноагентом в РФ) Анастасия Васильева попросила более не ассоциировать её и возглавляемый ею союз с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК* — организация признана в РФ иноагентом и экстремистской, её деятельность запрещена, фонд ликвидирован по решению суда).

"В период пандемии информационную помощь нам оказывал ФБК. Но только нужда в нас пропала — про нас забыли. Использовали и выкинули… Я очень разочарована. Менеджеры ФБК сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для Волкова, Жданова, Певчих власть и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему верил. И когда их посадят — про них никто не вспомнит", — написала Васильева в Facebook.

В комментариях сразу же появились предположения, что страницу Анастасии Васильевой взломали. Однако её пресс-секретарь подтвердила изданию "Медуза"* (признано иноагентом в РФ), что такой пост действительно был опубликован, страницу в социальной сети не взламывали.

Анастасию Васильеву называли "лечащим врачом Алексея Навального", хотя специализировалась она на офтальмологии (по крайней мере до того момента, как стать "лечащим врачом Навального").

Васильева была неизменным участником практически всех перформансов последних лет, которые устраивали Алексей Навальный и его сторонники. Она входила в его ближайшее окружение.