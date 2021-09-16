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В США считают Россию главной военной угрозой в ближайшие годы

Политика

Джулиэнн Смит, выдвинутая на должность представителя США при Североатлантическом альянсе, заявила, что главной военной угрозой НАТО в ближайшие десять лет будет Россия.

В США считают Россию главной военной угрозой в ближайшие годы

Она подчеркнула, что НАТО с 2014 года укрепляет мощности для противостояния России. Именно тогда начался конфликт на Украине. По её словам, американцам предстоит ещё многое сделать, чтобы российские власти ответили за шаги, предпринимаемые "с использованием различного инструментария". Речь идёт о вторжении в воздушное пространство НАТО и конвенциональных возможностях.

"Российская агрессия продолжается, мы должны призвать Россию к ответу за все её действия", — приводит РИА Новости комментарий политика.

Также Смит сообщила, что российские власти организуют "акции устрашения и кибератаки". Кроме того, она осталась недовольна вводом в эксплуатацию "Северного-потока-2". По её мнению, это "плохая сделка", подрывающая энергетическую безопасность европейских стран.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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