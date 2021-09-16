США, Австралия и Британия "объединились" против Китая

О достигнутых соглашения трёх стран сообщили в кабмине Великобритании. Согласно информации, главной целью переговоров стала область безопасности. Партнёрство Америки, Австралии и Великобритании получило название AUKUS.

"Партнёрство AUKUS будет работать, чтобы защитить наш народ и поддержать мирный и основанный на правилах международный порядок", — говорится на сайте британской пресс-службы.

Острым вопросом для обсуждения стал конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы все признаём необходимость обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе в долгосрочной перспективе", — сказал своим коллегам Джо Байден на онлайн-конференции.

Как пишет американское издание АВС, партнёрство необходимо для того, "чтобы противостоять растущему региональному присутствию Китая".

Также AUKUS будет направлен на:

кибербезопасность

разработки искусственного интеллекта

вооружение

По последнему пункту, Австралия заявила, что намерена построить атомные подлодки за полтора года.

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