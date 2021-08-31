Австралии прогнозируют полный переход к солнечной энергий к 2026 году

Австралия стала первой страной по количеству солнечных батарей на крышах. По данным аналитиков, в 2026 году такие панели превратятся в основной источник энергии.

30% зданий Австралии используют солнечную энергию. Люди, которые ею пользуются, не зависят от какого-то центра, "фабрика" находится совсем рядом.

Специалисты Австралийского оператора энергетического рынка заявили, что уже в ноябре этого года Южная Австралия станет первой масштабной энергосистемой, которая на 100% будет удовлетворять потребности в электричестве с помощью солнечных панелей.

Таким образом с помощью массового использования возобновляемых источников энергии улучшится экологическая обстановка, поскольку угольные электростанции не нанесут привычного вреда.

Напомним, что ранее китайские власти показали пятилетний план, по которому к концу 2025 года лесом должны быть покрыты 24% страны.

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