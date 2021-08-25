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Автор Ирина Гусакова

Глобальное потепление как теория заговора: почему россияне не верят в грядущую катастрофу

Наука

Более четверти россиян (26%) заявили, что не верят в глобальное потепление, следует из данных исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob. В качестве аргумента чаще всего приводится теория заговора. Многие россияне думают скорее о "глобальном оболванивании всего человечества", нежели о потеплении. К тому же "если и стало чуть теплее, то в этом вовсе не обязательно виноваты люди".

Глобальное потепление

Причем среди таких скептиков больше мужчин, чем женщин. Мужчин, не верящих в глобальное потепление, оказалось 30 процентов, женщин — 23 процента.

Но все же 51 процент россиян верит, что глобальное потепление вот-вот наступит. И на это указывают не только научные факты, но и природные катастрофы, которые в последнее время все чаще стали происходить в разных уголках планеты.

Оставшиеся 23 процента опрошенных затруднились дать однозначный ответ. Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. человек из разных городов России.

Так почему же многие россияне не верят в грядущую экокатастрофу и причем тут теория заговора?

Как отмечает профессор Института прикладной экологии Павел Сухонин, подобная теория заговора гуляет по стране уже 30 лет, начиная с перестроечных времен. И подтверждается она происходящими событиями. Например, сговор фармацевтической мафии, сговор промышленников, нефтяников, когда разработки, открытия, изобретения специально тормозятся и не пускаются в промышленность.

"В свое время еще Солженицын сказал, что есть интеллигенция, а есть образованщина. Так вот образованщина не знает элементарные вещи. Есть такое понятие, как "бизнес-окно". К примеру, в аккумуляторные заводы Tesla вложены 12 миллиардов долларов по всему миру. И до тех пор, пока люди, вложившие в это деньги, не окупят их и не получат планируемую прибыль, к ним бесполезно подходить с гениальной идеей о самом продвинутом аккумуляторе. Они просто не пустят это на рынок из элементарного финансового расчета. То есть они будут препятствовать тем, кто пытается нарушить их бизнес. Теории заговора как таковой нет, но есть элементарная жадность, глупость и амбиции.

Также есть такие элементарные вещи, как, например, смещение полюсов. Мало кто знает, что Северный магнитный полюс смещается в сторону России, он смещался сначала со скоростью 4 км в год, как вдруг перешел на 12, а потом 40 км в год. Но это не вдруг, а из-за вырабатываемой электроэнергии, из-за хаотичных взрывов, которые были в том числе в 70-х годах, атомных подземных взрывов — это все влияет. И к этому процессу приложил руку непосредственно человек. Он же виноват и в появлении мусора в океане, из-за которого огромные территории океана исключены из процесса образования кислорода, а по площади это США плюс Канада вместе взятые", — отмечает Павел Сухонин.

Глобальное потепление

В итоге люди стараются не замечать, что сами приложили руку к тому, чтобы приблизить экологическую катастрофу. Был подписан Киотский протокол, введены квоты. И все ухватились за бизнес. А на самом деле парниковые газы — это только один из факторов. Есть еще и электромагнитный фактор, про который все стараются умалчивать по одной простой причине, что это мешает развитию энергетики, потребность в которой только возрастает.

А ведь этот фактор мешает магнитному полю планеты, привнося свой хаос и оказывая негативное воздействие. Но, как говорится, бизнес есть бизнес, поэтому все только делают вид, что заботятся об экологии. Так ли уж неправы россияне, которые заявили о теории заговора? Это большой вопрос.

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Глобальное потепление доказано
Куратор: Владимир Губарев
Темы экология павел сухонин глобальное потепление
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