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Китай играет мускулами: учения ВМФ КНР накануне маневров США и их союзников

Мир

Китай начал серию военно-морских учений, во время которых пройдут тренировки с боевыми боеприпасами вблизи провинции Кантон в Южно-Китайском море и близ Ляонина в Желтом море и Бохайском проливе.

Китай играет мускулами: учения ВМФ КНР накануне маневров США и их союзников

Об этом сообщили в управлении морской безопасности страны, предупредив, что в эти воды не следует заходить, пишет сегодня South China Morning Post.

Издание обращает внимание на то, что учения происходят в то время, когда США пытаются заверить своих союзников в "приверженности региону" на фоне последствий вывода своих войск из Афганистана и хаотичной ситуации в Кабуле.

Напомним, в последние месяцы администрация Байдена активизировала свои отношения с Индо-Тихоокеанским регионом, который в этом году уже посетили министр обороны Ллойд Остин и заместитель госсекретаря Венди Шерман, а госсекретарь Энтони Блинкен провел серию виртуальных встреч с должностными лицами стран Юго-Восточной Азии.

Не далее, как вчера, вице-президент США Камала Харрис вновь обвинила Пекин в попытке захватить территорию в Южно-Китайском море и угрожать "порядку, основанному на правилах". Выступая в Сингапуре, она заявила, что Вашингтон стремится содействовать миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Китай должен ответить и показать свои мышцы"

учения ВМФ Китая
учения ВМФ Китая

За визитом Харрис, как сообщалось ранее, последуют военно-морские учения, в которых примут участие США, Индия, Австралия и Япония — четыре члена Quad. Китай считает это частью стратегии США по сдерживанию растущего влияния Пекина в регионе.

Четырехдневные учения "Малабар" пройдут у берегов американского острова Гуам и будут включать в себя противолодочные, зенитные и противолодочные учения.

По словам бывшего руководителя Народно-освободительной армии Китая Юэ Гана, учениями на этой неделе Пекин намерен послать сообщение Вашингтону:

"Китайские военные реагируют на шаги США по партнерству со своими союзниками, даже когда Великобритания и Германия проводят операции по свободе судоходства в регионе, — сказал он. -Когда США увеличивают свое присутствие в регионе, Китай должен ответить и показать свои мышцы".

Со своей стороны, бывший инструктор китайской армии Сун Чжунпин заявил, что учения не только являются прямым предупреждением перед учениями Quad. Их основная задача — отработка плана "защиты национального суверенитета и интересов развития".

"Мы будем обучать войска в течение тысячи дней, чтобы они были готовы сражаться в любое время — 365 дней в году, — пояснил он. — Китайские военные будут обучаться независимо от того, что делают другие".

Напомним, что Пекин претендует на большую часть богатого ресурсами Южно-Китайского моря, что уже давно является источником региональной напряженности с другими странами, такими как Вьетнам, Малайзия и Филиппины. Вашингтон часто проводил военные учения и транзитные плавания по этим водам, пытаясь справиться с тем, что он считает китайским превышением власти и милитаризацией региона, в то время как Китай обвинил США в угрозах применения силы и провокациях в этом районе.

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