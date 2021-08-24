Камала Харрис обвинила Китай в узурпации Южно-Китайского моря

Вице-президент США Камала Харрис резко раскритиковала Китай за его "вторжения в Южно-Китайское море", предупредив, что США "поддержат своих союзников в регионе против давления Пекина".

"Мы знаем, что Пекин продолжает принуждать, запугивать и предъявлять претензии на подавляющее большинство акватории Южно-Китайского моря", — сказала она сегодня в Сингапуре, куда прибыла с официальным визитом.

Харрис также изложила позицию администрации Байдена для Индо-Тихоокеанского региона, которая видит в действиях Пекина "попытки подрыва основанного на правилах порядка и угрозу суверенитету наций”.

"Китай претендует почти на все богатое ресурсами море, через которое ежегодно проходит триллионы долларов судоходной торговли, с конкурирующими претензиями со стороны четырех государств Юго-Восточной Азии, а также Тайваня. В нарушение требований Пекин развернул там военную технику, включая противокорабельные ракеты и ракеты класса "земля-воздух", и проигнорировал решение международного трибунала 2016 года, в котором его исторические претензии на большую часть акватории были признаны необоснованными", — сказала американский вице-президент и добавила: — В наших жизненно важных интересах быть едиными с нашими союзниками и партнерами в Юго-Восточной Азии в защите свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона”.

Напомним, что ранее китайская делегация в ООН назвала США самой большой угрозой миру и стабильности в Южно-Китайском море. Об этом подробнее:

Китай посоветовал США "не выступать" по поводу Южно-Китайского моря