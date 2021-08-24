Вице-президент США Камала Харрис резко раскритиковала Китай за его "вторжения в Южно-Китайское море", предупредив, что США "поддержат своих союзников в регионе против давления Пекина".
"Мы знаем, что Пекин продолжает принуждать, запугивать и предъявлять претензии на подавляющее большинство акватории Южно-Китайского моря", — сказала она сегодня в Сингапуре, куда прибыла с официальным визитом.
Харрис также изложила позицию администрации Байдена для Индо-Тихоокеанского региона, которая видит в действиях Пекина "попытки подрыва основанного на правилах порядка и угрозу суверенитету наций”.
"Китай претендует почти на все богатое ресурсами море, через которое ежегодно проходит триллионы долларов судоходной торговли, с конкурирующими претензиями со стороны четырех государств Юго-Восточной Азии, а также Тайваня.
В нарушение требований Пекин развернул там военную технику, включая противокорабельные ракеты и ракеты класса "земля-воздух", и проигнорировал решение международного трибунала 2016 года, в котором его исторические претензии на большую часть акватории были признаны необоснованными", — сказала американский вице-президент и добавила: — В наших жизненно важных интересах быть едиными с нашими союзниками и партнерами в Юго-Восточной Азии в защите свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона”.
Напомним, что ранее китайская делегация в ООН назвала США самой большой угрозой миру и стабильности в Южно-Китайском море. Об этом подробнее:
Китай посоветовал США "не выступать" по поводу Южно-Китайского моря
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Из заявления Ангелы Меркель о том, что Россия является стороной конфликта в Донбассе, следует, что Германия изменит позицию по Минским соглашениям.