В МИД Украины назвали идеальное место для вторжения диверсантов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о наименее укрепленном месте в пограничной зоне Украины.

"Сейчас у нас есть проблема, потому что мы недостаточно инвестировали в укрепление северной границы", - сообщил Кулеба в беседе с корреспондентом газеты The Independent.

Данные заявления глава МИД Украины сделал в период учений военных сил России и Белоруссии «Запад-2021», которые напомнили об уязвимости границ Украины.

Данная территория представляет собой болотистую, лесную местность и зону отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции, что, по мнению Кулебы, является идеальным местом для диверсантов.

«Совместные российско-белорусские учения вдоль северной, восточной и юго-восточной границ позволяют представить, что может ожидать его страну в будущем», - выразил опасения Дмитрий Кулеба.

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