Украина знает главное условие для встречи Путина и Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко озвучил, что в Кремле готовы к встрече с Зеленским. По его словам, Россия настаивает на качественной подготовке к переговорам.

Также украинский депутат заявил, что Кремль готов к обсуждению всех интересующих вопросов, кроме Крыма.

"Что касается других вопросов, то они (Кремль) будут готовы обсуждать при условии, что будет соответствующая подготовка", — резюмировал украинский депутат в эфире телеканала "НАШ".

Бойко подчеркнул, что Киев больше заинтересован в переговорах. Но ставить во главу угла обсуждение воссоединение Крыма с Россией, было бы "неконструктивно".

Ранее украинская сторона уже заявляла о готовности Зеленского встретиться с Владимиром Путиным в "любое время". Однако позже отказалась от своих слов и уточнила, что на официальном уровне это не обсуждалось.

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