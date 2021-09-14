EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт рассказал, как Россия может остановить казахский национализм
На Украине запретили гастроли Моргенштерна
Глава СПЧ раскритиковал Милохина и Моргенштерна
Спасатели нашли упавший в тайге самолёт с помощью аудиоколонки
"Просвещение" проверит школьный учебник со ссылкой на порноресурс
Хромченко показала "волшебный" комплект, который стройнит фигуру
МИД РФ заявил о риске деградации отношений с Чехией после задержания россиянина
Раскрыта новая версия смертельного отравления арбузом в Москве
Политолог определил вероятных фаворитов на выборах в ГД по округам Москвы

Украина знает главное условие для встречи Путина и Зеленского

Политика

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко озвучил, что в Кремле готовы к встрече с Зеленским. По его словам, Россия настаивает на качественной подготовке к переговорам.

Украина знает главное условие для встречи Путина и Зеленского

Также украинский депутат заявил, что Кремль готов к обсуждению всех интересующих вопросов, кроме Крыма.

"Что касается других вопросов, то они (Кремль) будут готовы обсуждать при условии, что будет соответствующая подготовка", — резюмировал украинский депутат в эфире телеканала "НАШ".

Бойко подчеркнул, что Киев больше заинтересован в переговорах. Но ставить во главу угла обсуждение воссоединение Крыма с Россией, было бы "неконструктивно".

Ранее украинская сторона уже заявляла о готовности Зеленского встретиться с Владимиром Путиным в "любое время". Однако позже отказалась от своих слов и уточнила, что на официальном уровне это не обсуждалось.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Если бы Крым не вернулся в Россию, его ждала бы война"
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Украина знает главное условие для встречи Путина и Зеленского
Эксперт: регионы не смогут платить учителям "в силу бедности"
Мутят воду: о падении доверия России к Судану заявил военный аналитик
Ситуацию со спасением девочки от педофила в Солнечногорске оценил психолог
История возникновения породы Питбультерьер
Беременные избавляются от кошек. А зря!
Природные антибиотики: как быстро вылечить инфекцию
Эксперт рассказал, как Россия может остановить казахский национализм
На Украине запретили гастроли Моргенштерна
Выгоду жителей ДНР и ЛНР от внесения в программу переселения объяснила эксперт
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Путин признался, что может уйти на карантин из-за COVID-19

Президент России Владимир Путин не исключил вероятность ухода на карантин из-за коронавируса. Заявление прозвучало на встрече лидера страны с членами паралимпийской сборной.

Путин признался, что может уйти на карантин из-за COVID-19
Жители Минска недружелюбно встретили Маргариту Симоньян
Общество
Жители Минска недружелюбно встретили Маргариту Симоньян
Общество
Британец призвал "снять шляпу" перед главой РФ Путиным за "Северный поток-2"
Экономика и бизнес
Виновата Россия: в госдепе нашли причину рекордного роста цен на газ
Ирина Гусакова Природные антибиотики: как быстро вылечить инфекцию Ирина Гусакова Василий Амирджанов ФСБ и РПЦ рассорил памятник Феликсу Дзержинскому Василий Амирджанов Игорь Буккер Это не аллергия: выявлено редкое, но опасное последствие COVID-19 Игорь Буккер
Российский шоу-бизнес
"Будь уже моей!" — Тимур Батрутдинов признался в любви Ольге Бузовой
Политика. Новости и аналитика
Россиян за посты в соцсетях в поддержку Крыма будут похищать за границей
Судья из Воронежа может получить два года тюрьмы за прошлогоднюю аварию
Происшествия
Судья из Воронежа может получить два года тюрьмы за прошлогоднюю аварию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников