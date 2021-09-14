Депутат Рады обвинил власть Украины в краже денег у пенсионеров

По мнению главы украинской "Радикальной партии" Олега Ляшко, пенсионеры недосчитались денег из-за индексации. Сначала власти заявляли, что проведут перерасчёт в минувшем марте, но потом перенесли процедуру на декабрь.

По словам депутата, нынешние пенсии, даже при условии индексации — это "подачки" от правительства. И для того, чтобы власть в разы повысила выплаты, необходима "другая экономика", а сейчас они просто "хвастаются".

"Ничего не делали, несколько месяцев индексации украли у людей, минимум по тысяче гривен у каждого пенсионера. Обещали с 1 июля добавить пенсионерам по 500 гривен. Где обещанные добавки? Теперь перенесли на декабрь", — возмутился Ляшко в эфире телеканала "Украина24".

Ранее Pravda. Ru писала, что некоторые депутаты Верховной рады считают возможной отставку украинского правительства. Так, по словам члена правящей партии "Слуга народа" Олега Дунда, кардинальные перемены во власти могут случиться уже в октябре и большая часть кабмина рады может покинуть свои кресла.

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