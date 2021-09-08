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В Верховной раде заявили о возможной скорой отставке правительства Украины

Мир

Правительство Украины отправят в отставку в октябре, считает депутат Верховной рады от фракции правящей партии "Слуга народа" Олег Дунда.

В Верховной раде заявили о возможной скорой отставке правительства Украины

"Думаю, что у нас будет где-то в начале октября новый кабмин", — заявил парламентарий в эфире телеканала "UA:Первый".

Вместе с тем, по словам Олега Дунды, некоторые члены правительства могут остаться на своих постах.

"Но большая часть — будут уже новые министры в соответствии с новыми задачами и новыми целями", — рассказал депутат.

Согласно сведениям парламентария, глава правительства Денис Шмыгаль лишится своей должности. Как пояснил Олег Дунда, главной задачей Шмыгаля было развитие экономики Украины в условиях пандемии COVID-19.

"На сегодня у нас есть уже немножко другая задача, это — выход из коронавирусного кризиса. Там уже другие инструменты, другие видения", — отметил депутат.

Он добавил, что ещё одним важным вопросом текущей повестки стал вопрос безопасности.

По информации ТАСС, ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил о возможных отставках нескольких украинских министров этой осенью.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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