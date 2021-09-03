"Беспардонно обманывают избирателей": Путин оценил действия президентов Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на политику Украины сильно влияют крайние националисты, амбиции которых пытается удовлетворить Киев. Заявление прозвучало на Восточном экономическом форуме.

По словам главы государства, украинские лидеры приходят к власти с позитивными лозунгами о восстановлении отношений с Россией и решении всех накопившихся проблем, но потом беспардонно "обманывают своих избирателей" и направляют политический вектор в другое направление.

"И происходит это под давлением крайних националистов", — отметил Путин.

Он подчеркнул, что украинские лидеры боятся этой группы населения и делают все возможное для того, чтобы потакать их амбициям. Все это приводит к негативным последствиям, которые видны по состоянию украинской экономики и социальной сферы, сказал президент России.

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