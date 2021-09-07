По сообщению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, к повреждению крымского газопровода причастны украинские спецслужбы. Диверсию организовало подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины в Херсоне, передаёт ТАСС.
По информации ФСБ украинское спецподразделение "Таврия" обучали диверсантов подрывному делу и контролировали ход "операции". Диверсантов им предоставил руководитель "Меджлиса"*.
Согласно сообщению ЦОС, за подрыв крымского газопровода в селе Перевальное, участникам операции обещали около двух тысяч долларов.
По подозрению в совершении диверсии задержаны трое подозреваемых. Один из них бывший первый заместитель председателя организации "Меджлис"* Нариман Джелялов. После задержания на несанкционированный митинг вышли порядка 60 крымских татар, они требовали раскрыть местоположение Джелялова и его "подельников". В ходе протеста задержали 45 человек.
В США незамедлительно отреагировали на ситуацию и назвав действия российской стороны "репрессивными".
"Меджлис"* запрещенная организация на территории России.
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