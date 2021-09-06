В США требуют освободить крымских татар, задержанных в Симферополе

Госдепартамент США отреагировал на массовые задержания в Симферополе и потребовал освободить крымских татар "немедленно". Кроме того, в госдепе назвали Россию "оккупационными властями в Крыму", говорится в сообщении.

"Это последнее из длинной череды политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против "Меджлиса"* и его руководства, которое подверглось репрессиям из-за своего сопротивления попытке России аннексировать Крым", — говорится на сайте ведомства.

Также отмечено, что Штаты "непоколебимо" поддерживают территориальную принадлежность Крыма Украине.

Порядка 60 крымских татар вышли на массовую акцию протеста из-за задержания нескольких человек, в том числе и одного участника организации, признанной экстремистской на территории РФ, которых подозревают в повреждении газовой трубы. Протестующее требовали рассказать, где находятся "пострадавшие". На акции были задержаны ещё порядка 45 митингующих.

Зеленский назвал задержания "реакцией" на начало работы форума "Крымская платформа".

* В Российской Федерации "Меджлис" отнесён к числу экстремистских организаций и запрещён в 2016 году.

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