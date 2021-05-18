EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сборная России назвала звенья перед стартом на ЧМ по хоккею
Нетаньяху заявил о продолжении операции Израиля в Секторе Газа
Евровидение-2021 покажут в группе Первого канала в ОК
"Локомотив" может переехать в "Лужники" после сноса стадиона в Черкизове
Экономист РАН оценил смягчение требований банков к заёмщикам
США настаивают на завершении палестино-израильского конфликта
В Белом доме объявили "приоритет", на который пойдут 20 млрд долларов
Немецкий министр объяснил, от чего зависит завершение "Северного потока-2"
Блинкен раскрыл ожидания США по срокам встречи Путина и Байдена

Крымские татары ответили Зеленскому, "защищающему права обиженных"

Общество

Крымчане ни разу не пожалели о возвращении в состав России, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров.

Крымские татары ответили Зеленскому, "защищающему права обиженных"

Президент Украины Владимир Зеленский "мастерски разделяет горечь депортации в соцсетях", однако ни один украинский лидер так и не реабилитировал крымских татар за всё то время, что полуостров находился под украинской юрисдикцией. А сделал это президент России Владимир Путин, подчеркнул Эйваз Умеров.

"Господину Зеленскому от всех крымских татар желаем не питать иллюзий на счёт возвращения Крыма и заботиться, прежде всего, о своих соотечественниках, бороться с нарастающим национализмом и сохранением оставшихся границ государства", — приводит слова Умерова РИА "Новости".

Ранее во вторник, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал День памяти жертв депортации народов Крыма, в честь которого сегодня в Республике Крым проходят траурные и памятные мероприятия. Он, в частности, заявил, что "Украина делает всё, чтобы защитить права обиженных там и вернуть полуостров".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Крым уверен: Донбасс будет в составе России
Автор: Людмила Черткова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Крымские татары ответили Зеленскому, "защищающему права обиженных"
SWIFT не видит риска отключения от системы России
Защитить свое: как выявить мошенников в сфере недвижимости
Ожоги и катаракта: офтальмолог рассказала об опасности солнцезащитных очков
Сборная России назвала звенья перед стартом на ЧМ по хоккею
Климатологи предрекли России природные бедствия летом
Замглавы Минфина назвал "самое страшное, что может произойти" в банке
Нетаньяху заявил о продолжении операции Израиля в Секторе Газа
Евровидение-2021 покажут в группе Первого канала в ОК
"Локомотив" может переехать в "Лужники" после сноса стадиона в Черкизове
Популярное
Новости Украины
ТОП-АЗС Украины внезапно прекратили продажу топлива

Правительство Украины 14 мая приняло решение ограничить цены на бензин и дизель, на заправках сразу исчезло топливо премиум-класса.

ТОП-АЗС Украины внезапно прекратили продажу топлива
В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей
Общество
В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей
Акушерство и гинекология
Топ-6 мифов о женских тампонах
США и Канада. Новости и аналитика
Путин ответил Байдену на "убийцу"
Любовь Степушова Военная операция Турции в Палестине не исключается Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 18 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Василий Амирджанов Интернет-силовики займутся воспитанием патриотов Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
Жириновский под грустную музыку торжественно закрыл шоу "Вечерний Ургант"
Наука и техника
Домашний шпион: телевизор может следить за своим хозяином
Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России
Общество
Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников