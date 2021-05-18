Крымские татары ответили Зеленскому, "защищающему права обиженных"

Крымчане ни разу не пожалели о возвращении в состав России, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский "мастерски разделяет горечь депортации в соцсетях", однако ни один украинский лидер так и не реабилитировал крымских татар за всё то время, что полуостров находился под украинской юрисдикцией. А сделал это президент России Владимир Путин, подчеркнул Эйваз Умеров.

"Господину Зеленскому от всех крымских татар желаем не питать иллюзий на счёт возвращения Крыма и заботиться, прежде всего, о своих соотечественниках, бороться с нарастающим национализмом и сохранением оставшихся границ государства", — приводит слова Умерова РИА "Новости".

Ранее во вторник, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал День памяти жертв депортации народов Крыма, в честь которого сегодня в Республике Крым проходят траурные и памятные мероприятия. Он, в частности, заявил, что "Украина делает всё, чтобы защитить права обиженных там и вернуть полуостров".

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