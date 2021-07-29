О фактах, камнях и демагогии: Пушков оценил ответ Зеленского на статью Путина

Ответ президента Украины Владимира Зеленского на статью за авторством его российского коллеги Владимира Путина не остался без внимания видных политиков. Напомним, что президент Украины рассказал о "детях", "матери" и доказательствах, находящихся "в металле и камне".

"… Весь "ответ" Зеленского — демагогия и увиливание от реальных вопросов, которые ставит история и на которые у Зеленского и ему подобных нет и не может быть ответа", — отметил в Telegram председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

При этом очевидно, что Зеленский опустился до откровенного вранья: он придумал удобные ему факты об Украине. Политик выбрал тактику "изворачивания", поскольку доказать некую "древность" Украины невозможно.

"Зеленский юлит и изворачивается, но не может доказать древность Украины по той причине, что доказать её невозможно… Не было у Украины государственности до 20-го века. И древней земли такой не было. Киевская Русь была, а не Украина — это и есть факт. И камни тоже его подтверждают", — считает Пушков.