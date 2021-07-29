Ответ президента Украины Владимира Зеленского на статью за авторством его российского коллеги Владимира Путина не остался без внимания видных политиков. Напомним, что президент Украины рассказал о "детях", "матери" и доказательствах, находящихся "в металле и камне".
"… Весь "ответ" Зеленского — демагогия и увиливание от реальных вопросов, которые ставит история и на которые у Зеленского и ему подобных нет и не может быть ответа", — отметил в Telegram председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
При этом очевидно, что Зеленский опустился до откровенного вранья: он придумал удобные ему факты об Украине. Политик выбрал тактику "изворачивания", поскольку доказать некую "древность" Украины невозможно.
"Зеленский юлит и изворачивается, но не может доказать древность Украины по той причине, что доказать её невозможно… Не было у Украины государственности до 20-го века. И древней земли такой не было. Киевская Русь была, а не Украина — это и есть факт. И камни тоже его подтверждают", — считает Пушков.
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