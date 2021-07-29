EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Советник Эрдогана рассказал про яблоки, груши и поставки оружия на Украину
Канадка Макнил стала олимпийской чемпионкой, но поняла это не сразу
Премьер Пакистана назвал единственно возможный путь для мира в Афганистане
"Учитывая градус": в Раде оценили "тона" разговора Байдена и Зеленского
Трое детей и супруги-пенсионеры сгорели в частном доме в Саратовской области
Россия направила в МОК жалобу на оскорбление наших теннисистов
Вдова убитого президента Гаити уехала из страны вместе с детьми
В Лондоне начался суд по иску Абрамовича к автору и издателю книги "Люди Путина"
Особый путь: США и Украина - против резолюции ООН, связанной с нацизмом

О фактах, камнях и демагогии: Пушков оценил ответ Зеленского на статью Путина

Политика

Ответ президента Украины Владимира Зеленского на статью за авторством его российского коллеги Владимира Путина не остался без внимания видных политиков. Напомним, что президент Украины рассказал о "детях", "матери" и доказательствах, находящихся "в металле и камне".

О фактах, камнях и демагогии: Пушков оценил ответ Зеленского на статью Путина

"… Весь "ответ" Зеленского — демагогия и увиливание от реальных вопросов, которые ставит история и на которые у Зеленского и ему подобных нет и не может быть ответа", — отметил в Telegram председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

При этом очевидно, что Зеленский опустился до откровенного вранья: он придумал удобные ему факты об Украине. Политик выбрал тактику "изворачивания", поскольку доказать некую "древность" Украины невозможно.

"Зеленский юлит и изворачивается, но не может доказать древность Украины по той причине, что доказать её невозможно… Не было у Украины государственности до 20-го века. И древней земли такой не было. Киевская Русь была, а не Украина — это и есть факт. И камни тоже его подтверждают", — считает Пушков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
"Люблинский треугольник": к защите от "агрессивных соседей" готовы
На смену дельта-COVID идёт штамм лямбда
Советник Эрдогана рассказал про яблоки, груши и поставки оружия на Украину
Канадка Макнил стала олимпийской чемпионкой, но поняла это не сразу
Премьер Пакистана назвал единственно возможный путь для мира в Афганистане
"Учитывая градус": в Раде оценили "тона" разговора Байдена и Зеленского
Трое детей и супруги-пенсионеры сгорели в частном доме в Саратовской области
Россия направила в МОК жалобу на оскорбление наших теннисистов
Вдова убитого президента Гаити уехала из страны вместе с детьми
О фактах, камнях и демагогии: Пушков оценил ответ Зеленского на статью Путина
Популярное
Правительство
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской

Деятельность Светланы Тихановской координируется западными странами, которые являются спонсорами, полностью финансирующими её мировое турне.

Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США
Новости Украины
Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США
Российский шоу-бизнес
Пригожин не желает вступаться за сына Валерии в суде
Политика. Новости и аналитика
"Мы дома, и это наш выбор": крымские татары обратились к властям Турции
Любовь Степушова РПЦ на Украине — сила, в России — нет Любовь Степушова Усам Оздемиров Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев
Мир. Новости мира
"Наши доказательства не на бумаге": Зеленский ответил на статью Путина
Политика. Новости и аналитика
Украина уже сделала Крым для России "чемоданом без ручки". Что будет дальше
РПЦ на Украине — сила, в России — нет
Православие
РПЦ на Украине — сила, в России — нет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников