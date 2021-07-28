"Наши доказательства не на бумаге": Зеленский ответил на статью Путина

Владимир Зеленский наконец представил "ответ", который обещал после выхода статьи Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Лидер Украины рассказал про "очень дальних родственников", "наследство" и прочие интересные вещи.

Владимир Зеленский

"Мать" и "дети": разложил по полочкам

Как сообщает Telegram лидера Украины, Зеленский решил представить долгожданный "ответ" в сочетании с видеопоздравлением. Напомним, что в среду, 28 июля, отмечается важный праздник — День крещения Руси. Ранее в Киеве был устроен Крестный ход.

Как объяснил лидер Украины, "мать украинской истории" — это Киевская Русь, а 24 украинские области и Крым — "наследники" и "родные дети". И как-то доказывать это совершенно не нужно.

"Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах".

А Россия, оказывается, вообще ни при чём

Далее Зеленский немного углубился в вопросы преемственности. Не обошлось без упоминания России: нашей стране, уверен украинский лидер, претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси вообще не стоит.

"Двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на её наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров", — заявил глава государства.

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