Как статья Путина об Украине вскрыла вонючие консервы

Статью президента России "Об историческом единстве русских и украинцев" на Украине прочитали, разумеется, многие.

Соблаговолил лаконично отреагировать и Владимир Зеленский. Ликвидатор Украины удовлетворённо подчеркнул, что российский лидер знает украинский язык. Ну да, ведь очень многие депутаты, министры и прочие "патриоты" Украины разговаривают на суржике. Далее гарант непонятно чего посетовал, что президент РФ потратил много времени на написание материала, которое лучше было использовать на встречу с ним. Кто о чём, а Зеленский о своей навязчивой идее.

Были, конечно, те, кто солидаризовался с высказанными российским лидером мыслями, но, разумеется, были и те, кто категорически не согласился с её постулатами и даже жёстко раскритиковал статью. И вот неожиданно среди яростных противников хозяина Кремля оказалась Светлана Крюкова - первый заместитель главного редактора издания "СтранаUA", позиционирующего себя оппозиционным.

Она опубликовала в Facebook пространный пост (в котором было большое число грамматических ошибок, исторических и географических неточностей). Это очень возмутило читателей данного СМИ — они стали массово отписываться от его ресурсов. В ситуацию срочно вмешался владелец и главред "Страны" Игорь Гужва, но он почему-то тушил пожар "керосином". Начальник Крюковой также в Facebook написал 2 поста, в которых заявил, что позволяет своим сотрудникам высказывать личное мнение в соцсетях, поэтому увольнять её за свободомыслие не собирается. Но несмотря на это, он всё же потребовал от Светланы убрать наиболее возмутившую читателей фразу о "победобесии". Однако читателей такое пояснение главреда не устроило, они продолжили задавать ему неудобные вопросы. Гужва стал от этого психовать и блокировать всех критиков, но вскоре понял, что и вовсе может остаться без подписчиков, тогда просто закрыл комментарии.

Возмутительная публикация

Не буду комментировать возмутительную публикацию под именем Крюковой (очень многие политологи и эксперты полагают, что этот текст, скорее всего, писали в Офисе президента Зеленского, не решившегося лично ответить на статью Путина), приведу лишь несколько цитат, чтобы было понятно, что же так возмутило читателей "Страны". А ниже — мнения украинских экспертов.

"В то время как Киевские князья уже давно устанавливали дани для Новгорода и Пскова, Мурома и северного Кавказа, строили величественную Святую Софию и Лавру, всё это время столица нынешнего "величия" Москва была сплошным непроходимым болотом и топями, где квакали лягушки. Про "культурную столицу" на территориях, отжатых у скандинавов, вообще молчу. Ей до рождения оставалось еще несколько столетий". "Главный путинский тезис, ради которого и затевался этот длинный исторически-философский очерк: "современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счёт исторической России. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена. Другими словами: государства, образованные на базе союзных республик, уходите с тем, с чем пришли". "Сегодня он пугает мир, что мы, украинцы, готовы были делать этнические чистки, что мы неонацисты, готовые чинить расправы в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске, и только и ждём своего часа. Это завуалированное повторение уже не раз звучавших красных линий для Украины. Но нас это не должно пугать". "Мы не строим проект "анти-Россия". Мы строим проект "Украина". "Обязательно "вернутся в родную гавань" финская Карелия и германский Кенигсберг, молдавское Приднестровье и украинский Крым, грузинские Абхазия и Северная Осетия, казахские Оренбург и Астрахань, китайские Приамурье и Приморье, японские Карафуто (Сахалин) и Курильские острова". "Почему когда весь мир скорбит о жертвах мировых войн, мы должны устраивать приступы "победобесия" и "можем повторить"?"

Мнения экспертов

С одной стороны, Крюкова имеет право считать, где квакали жабы, а где нет, но с другой, она не имеет морального права входить в руководство издания, которое не соответствует её политическим взглядам, полагает журналист Денис Жарких.

Виктор Медведчук

"И дело вовсе не во Владимире Путине — Виктор Медведчук тоже не согласился с лидером РФ в плане того, что украинцы и россияне — один народ. А суть в антироссийской позиции: она или есть, или ее нет. При этом необязательно иметь квасную пророссийскую позицию, достаточно (и более того — желательно) быть просто порядочным человеком. Проблема в том, что в политической журналистике порядочность не рассматривается как необходимый элемент профессионализма. Если человек сторонник Порошенко, то незачем ему идти работать в оппозиционные СМИ, поддерживающие идеи Медведчука. А если злодейка-судьба всё же гонит зарабатывать хлеб именно туда, то следует вести себя скромно и не пытаться учить тех, кто пришёл туда по идеологическим соображениям. В политике такая же ситуация: масса "оппозиционеров" занимаются исключительно продажей голосов доверчивых избирателей и уничтожают реальных оппозиционеров всеми доступными способами. Одно дело беспристрастность, уважение к чужому мнению, живой интерес к проблеме, другое — держать хвост по ветру и считать это объективностью. А Крюкову хвост подвёл: ветер меняется, а она это и не заметила", — заключает Жарких.

Послы Украины, как правило, не отличаются "умом и сообразительностью". На сей раз отличился глава дипмиссии в Чехии Евгений Перебийнис. Он в Facebook ехидно прокомментировал путинскую статью: "Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают". Самое удивительное в том, что этот опус возмутил даже менеджеров-украинофилов американской соцсети — они признали этот пост "разжигающим ненависть" и заблокировали его.

Прошёл довольно правдоподобный слух, что Томаш Фиала (надсмотрщик Сороса на Украине) купил издание "СтранаUA", поэтому политический обозреватель Елена Маркосян не удивилась публикации руководителя этого издания Крюковой о статье Путина. Если "Страна" продаётся, то что говорить о подневольных?

"У каждого человека есть своя цена. У Крюковой она тоже, как оказалось, есть. Она родилась в Союзе в том далёком году, когда начался его распад. Что она может знать и понимать о некогда великой стране, чтобы судить о стилях, формах, о России? Как журналист, могла бы подумать (прежде, чем писать), на чём и кем сформировано её отношение, если она способна использовать термин "победобесие"? Но не подумала. Жаль. "Страна" на продажу — это беда, но когда и мозги на продажу — это уже горе. Не могу успокоиться, всё представляю, как Крюкова будет возвращать российскую земельку: Карелию — финнам, Калининград — немцам, Дальний Восток — китайцам, Курилы с Сахалином — японцам. Правда, они сами этот остров и не просили, но Света — щедрая душа, даёт. Могла бы уже и Камчатку заодно отписать, раз пошла такая пьянка. Непонятно лишь, почему Крым она хочет вернуть Украине, а не "стратегическому партнёру" Турции? По той же логике могла бы раздать и земли, захваченные СССР: Буковину — Румынии, Галичину — Польше, Закарпатье — Венгрии. Ведь если расширение СССР было преступно, то справедливости ради нужно её восстановить. Или это другое, победобешеная наша?" — задаёт вопрос Маркосян.

Вы, бывает, плюетесь от какого-нибудь приторного репортажа о Путине или Лукашенко, сделанного придворным журналистом. Но, честно говоря, даже самые слащавые и хвалебные оды, которые я слышала в своей жизни — это наждачная бумага в сравнении с тем гибким и натруженным язычком, которым обладает Светочка Крюкова, как всегда остро комментирует адвокат Татьяна Монтян.

"Она всегда была такой. И когда трудилась в "Украинской правде", и когда перебежала оттуда к Корбану за хороший гонорар, и когда он её прикомандировал в "Страну". Чего вы от неё ожидали? Светочка последним своим высером про "победобесие" ничуть, ни на йоту, не изменила своим жизненным принципам, которые, кстати, никогда и не скрывала особо. Это же вы сами с какого-то перепугу сделали в своих фантазиях её "своей". Как и ещё огромное количество различных журнашлюшек и продажных политиканов, с которыми к тому же и регулярно призываете меня объединяться. А потом недоумеваете, почему я над этими призывами смеюсь, плююсь и громко матерюсь", — рубит правду блогер.

Путин в своей статье по Украине написал всё правильно, и миллионы украинцев с ним согласны. А возразить ему можно только аргументами уровня "в Москве жабы квакали" и "победобесие", отмечает политический обозреватель Александр Скубченко. Кстати, в грязном Киеве они квакают и сегодня, а накрывшее Украину бандеровское "победобесие" мерзко и преступно.

"А разве мы не один народ? А внешнее управление, героизация нацизма, запрет русского языка, преследование тысяч инакомыслящих — это разве не факт? И статью Путина следовало публиковать хотя бы для того, чтобы мы сами на Украине поняли, сколько у нас сторонников, и что некоторые из них — вовсе и не соратники. Уже достал этот вой "правильных" журналистов и сочувствующих: Света хорошая, отцепитесь от Крюковой! Она, безусловно, может иметь своё мнение, как и любой из нас. Но если её мнение — вой о "победобесии", то пусть с ним считаются радикалы, но мне забивать голову этим не надо. Будь Крюкова замглавреда в соросовских "Украинской правде" или "Новом времени", её ответ Путину даже резонанса не вызвал бы хотя бы потому, что мало кто его прочёл. Но именно публикация сотрудницы якобы едва ли не единственного оппозиционного издания была рассчитана на то, чтобы оскорбить миллионы граждан, назвав их "тупыми путиноидами" и обвинив их в "победобесии". Получилось, что Крюкова и согласные с ней — "патриоты", а все остальные — "ватники". Но что-то у режиссёров пошло не так, и все "крюковцы" стремительно теряют репутацию и читателей", — заключает Скубченко.

Шведский национальный продукт сюрстрёмминг — консервированная квашеная сельдь, отличающаяся весьма резким и крайне неприятным запахом. Поэтому открытие банки с этим "деликатесом" — удел не для слабонервных гурманов. Так вот, дарительницу чужих земель Крюкову и поддержавших её коллег (от которых подобного также не ожидали) назвали "вскрывшимися консервами" — эффект их саморазоблачения был подобен шоку от открытой банки сюрстрёмминга.

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