Власти Москвы "пригласили" хакеров на тесты онлайн-голосования

Хитрый ход придумали и реализовали московские власти: они предложили хакерам протестировать систему онлайн-голосования. Если у кого-то из хакеров выйдет проникнуть в систему или замедлить её работу, то "счастливчик" получит денежную премию.

Данные по тестированию представлены на сайте мэра Москвы: испытания проведут в период с 29 по 30 июля. Система в дальнейшем будет использована в ходе сентябрьских выборов (с 17 по 19 сентября).

В ходе испытаний планируется оценить устойчивость системы к нагрузкам, а также способность выдерживать атаки извне. Помочь с проверкой, к слову, могут и обычные москвичи.

"Грядущее тестовое голосование станет седьмым по счёту. Оно позволит узнать мнение москвичей по важным для города темам и проверить корректность работы системы в условиях больших нагрузок и готовность к внешним атакам. Пользователям предстоит ответить на два вопроса. Проконтролировать исправность системы смогут не только разработчики и обычные москвичи, но и хакеры. Те из них, кто сумеет взломать систему или оказать существенное влияние на её работу, получат денежное вознаграждение", — пишут на сайте.

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