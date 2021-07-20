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Не идём на Восток: Арестович заявил, что не говорил про "разворот" Украины

Мир

Продолжается история с возможным "разворотом" Украины в сторону Востока и "друзей" в лице Китая, ОЭА и других стран. Как оказалось, автора цитаты о "развороте" страны неправильно поняли. По крайней мере, так считает он сам.

Не идём на Восток: Арестович заявил, что не говорил про "разворот" Украины

Напомним, что про "разворот" страны высказался официальный представитель Украины в ТКГ Алексей Арестович. Он сообщил следующее:

"Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернёмся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию. Поэтому в международной политике Украина находится на грани фола".

Заявление прозвучало 19 июля, а на следующий день оказалось, что журналисты всё не так поняли. Как уточнил для "24" сам Арестович, его заявление "растянули на цитаты", поступив некорректно.

"Я не говорил о развороте, я говорил, что мы перебалансируем наши интересы, если они будут сданы. А ещё вопрос — будут ли они сданы?" — отметил Арестович.

"Речь идёт не о развороте, а речь идёт об изучении опыта цивилизационного", — подытожил он.

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