Шантаж по-киевски: Украина готова "развернуться", лишь бы насолить Западу

Киев продолжает активно обсуждать тему "СП-2" и связанных с газопроводом санкций. Настало время шантажа: если Запад решил дружить с Москвой и лоббировать постройку и запуск "СП-2", то пусть не удивляется, когда Киев окажется "развёрнут" на Восток.

Оказывается, и в странах ЕС, и в США усиливаются "пророссийские настроения". Это ведёт к неприятным для Украины последствиям, уверены в Киеве.

"В частности, Германия продолжает лоббировать российский газопровод "Северный поток-2"… даже в Соединённых Штатах в окружении президента Байдена есть люди, которые хотели бы, как они говорят, нормализации отношений с Россией", — высказался официальный представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, выступая на канале "Дом".

Украина в качестве "ответной меры" готова развернуться на восток и начать выстраивать более тесные и продуктивные отношения с такими странами, как:

Турция;

ОАЭ;

Китай;

Катар;

Вьетнам.

"Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернёмся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию. Поэтому в международной политике Украина находится на грани фола", — добавил Арестович.