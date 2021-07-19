Киев продолжает активно обсуждать тему "СП-2" и связанных с газопроводом санкций. Настало время шантажа: если Запад решил дружить с Москвой и лоббировать постройку и запуск "СП-2", то пусть не удивляется, когда Киев окажется "развёрнут" на Восток.
Оказывается, и в странах ЕС, и в США усиливаются "пророссийские настроения". Это ведёт к неприятным для Украины последствиям, уверены в Киеве.
"В частности, Германия продолжает лоббировать российский газопровод "Северный поток-2"… даже в Соединённых Штатах в окружении президента Байдена есть люди, которые хотели бы, как они говорят, нормализации отношений с Россией", — высказался официальный представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, выступая на канале "Дом".
Украина в качестве "ответной меры" готова развернуться на восток и начать выстраивать более тесные и продуктивные отношения с такими странами, как:
"Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернёмся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию.
Поэтому в международной политике Украина находится на грани фола", — добавил Арестович.
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